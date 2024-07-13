وزير الرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية ينعيان اسرة الرياضة المصرية في وفاة السباحة شذى نجم

ياسر رشاد - القاهرة - نعى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أسرة الرياضة والسباحة المصرية فى وفاة اللاعبة الناشئة شذى نجم، لاعبة نادي طنطا الرياضي، بعد صراع مع المرض .

وأعرب وزير الشباب والرياضة عن بالغ حزنه الشديد لوفاة اللاعبة الناشئة والتى سقطت مغشيا عليها وتم نقلها على إثر ذلك الى معهد ناصر بعد متابعة لحظية من وزارة الشباب والرياضة ووزارة الصحة واللجنة الاولمبية المصرية واتحاد السباحة .

وتقدم وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي ورئيس اللجنة الأولمبية المصرية المهندس ياسر ادريس بخالص العزاء لأسرة اللاعبة واسرة الرياضة المصرية داعيا الله ان يتغمدها برحمته ويسكنها فسيح جناته ويلهم اهلها واسرتها الصبر والسلوان