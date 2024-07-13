وزير الرياضة يعلق على أزمة شهد سعيد وجنة عليوة

ياسر رشاد - القاهرة - علق وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، على أزمة شهد سعيد وجنة عليوة، بعد تفاقمها خلال الفترة الأخيرة.

وكان الأزمة قد حدثت في بطولة الجمهورية للدراجات في إبريل الماضي، حيث تسببت شهد سعيد في إصابة جنة عليوة، مما جعل الاتحاد المصري للدرجات يتخذ قرارًا بإيقاف شهد عامًا كاملًا وتغريمها ماليًا.

وأدى انضمام اللاعبة شهد سعيد للبعثة المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية بباريس لتصاعد الأزمة، خاصة حالة الغضب التي حدثت مؤخرًا.

وتحدث وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي في تصريحات صحفية، حيث قال: "بالتأكيد، عند حدوث أي أزمة، هناك 3 أشياء يتم أخذها في الاعتبار، هي البعد الإنساني وحق الدولة، وأن يأخذ القانون مجراه".

وأكمل: "موضوع شهد سعيد وجنة عليوة وصل للنقطة الثالثة، لذا كان لابد من أن يأخذ القانون مجراه، ويتم التحقيق في الموضوع الآن من أجل الوصول إلى قرار خلال الوقت الحالي".

الجدير بالذكر أن دورة الألعاب الأولمبية ستنطلق يوم الجمعة الموافق 26 يوليو 2024 وحتى الأحد، 11 أغسطس 2024.