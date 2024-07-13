أشرف صبحي: أزمة أحمد رفعت قيد التحقيق

ياسر رشاد - القاهرة - كشف وزير الرياضة الدكتور أشرف صبحي، أخر مستجدات أزمة وفاة أحمد رفعت، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي مودرن سبورت حاليًا وفيوتشر سابقًا.

وأكد صبحي في تصريحات صحفية أن أزمة أحمد رفعت مازالت قيد التحقيق، ولن أتحدث أو أعقب عليها إلا بعد انتهاء التحقيقات التي تُجرى خلال الفترة الراهنة.

وأوضح وزير الشباب والرياضة أنه يتمنى قيادة اتحاد الكرة المصري خلال الفترة المقبلة رجال يكونوا على قد اسم مصر.

وأشار إلى أنه لم يتدخل لانتقال نجله لأي نادي في مصر، مشددًا على أن مجهوده سوف يوصله.

وأضاف: "بالفعل، البرازيلي روجيرو ميكالي، المدير الفني للمنتخب الأولمبي، كان غاضبًا، كما أنه طلب الرحيل في ظل أزمة اللاعبين ورفض الأندية التفريط فيهم".

وأتم وزير الشباب والرياضة تصريحاته: "بالطبع، تدخلت وتم احتواء الأزمة، كما أتمنى النجاح والتوفيق لكل أفراد البعثة المصرية في الأولمبياد وإعلاء اسم مصر، وهو الهدف الرئيسي لنا جميعًا".