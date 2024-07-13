أتحاد جدة يعين الفرنسي لوران بلان مديرا فنيا

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن نادي اتحاد جدة السعودي بشكل رسمي تعيين الفرنسي لوران بلان مديرا فنيا للفريق الكروي اعتبارا من بداية الموسم الجديد .

وكتب نادي اتحاد جدة عبر حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي X : مرحبا بالمدير الفني لوران بلان مع صورة كبيرة للمدير الفي الجديد .

وكشفت مصادر داخل نادي اتحاد جدة ان التعاقد مع لوران بلان يمتد إلى موسمين مع إمكانية تمديد التعاقد لموسم ثالث بموافقة الطرفين فيما اعتبر صفقة مميزة لنمور جدة للخبرات الكبيرة التي يتمتع بعا المدير الفني الفرنسي .

يذكر ان لوران بلان يبلغ من العمر ٥٨ عاما وعلى المستوى التدريبي سبق له تدريب المنتخب الفرنسي لمدة عامين ثم قام بتدريب اندية لاريس سان جيرمان و بوردو والريان القطري واوليمبيك ليون الفرنسي .

اما عن مسيرته كلاعب فقد كانت مسيرة احترافية رائعة نجح خلالها في التتويج مع منتخب فرنسا بكأس العالم ١٩٩٨ وايضا كأس امم أوربا ٢٠٠٠ ولعب لعدة اندية كبرى منها برشلونة الأسباني و نابولي الإيطالي و مانشيستر يونايتد الأنجليزي وانترميلان الإيطالي واوليمبيك مارسيليا الفرنسي .