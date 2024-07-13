دور بنزيما في تولي لوران بلان قيادة اتحاد جدة

ياسر رشاد - القاهرة - كشف اتحاد جدة السعودي رسميًا عن تولي المدرب الفرنسي لوران بلان القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم خلفًا للمدرب الأرجنتيني مارسيلو جاياردو.

وكان العميد قد حقق نتائج سلبية للغاية تحت قيادة جاياردو خلال الموسم الماضي مما جعل هناك مطالب جماهيرية بضرورة رحيله عن النادي السعودي.

وارتبطت عدة اسماء بتولي تدريب اتحاد جدة السعودي، حيث جاء المدرب ستيفانو بيولي، المدير الفني لميلان الإيطالي السابق، على رأس المرشحين لخلافة جاياردو، قبل الاستقرار على تولي الفرنسي لوران بلان قيادة العميد.

وكشفت تقارير صحفية سعودية أن الدولي الفرنسي كريم بنزيما شجع مجلس إدارة اتحاد جدة على اختيار لوران ليكون مدربًا للعميد خلفًا لجاياردو، وذلك بسبب العلاقة الوطيدة التي تجمع الثنائي منذ فترة طويلة ماضية.

وأشارت إلى أن إدارة العميد فضلت التعاقد مع لوران والاستماع لبنزيما على تعيين بيولي، والذي لم يجد دعمًا داخل النادي السعودي.

الجدير بالذكر أن اتحاد جدة جاء في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري السعودي للموسم الماضي، برصيد 54 نقطة.