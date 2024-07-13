مدرب ليفربول الجديد يكشف تأثير محمد صلاح داخل الريدز

ياسر رشاد - القاهرة - كشف آرني سلوت، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، تأثير محمد صلاح على الريدز خلال الفترة الحالية، بعد الانتظام في معسكر استعدادًا للموسم المقبل.

وأكد سلوت في تصريحات للمركز الإعلامي لنادي ليفربول أن صلاح عاد بقوة، حيث أنه يتمتع بقوة بدنية عالية ولائقة للغاية.

وأضاف: "أظن أن مو عاد لما كان عليه دائمًا، ونفس الأمر هذا العام، فالبطبع ما تريده دائمًا من اللاعبين الكبار أن يكونوا قدوة للشباب في هذا التوقيت، وهذا ما يحافظ المصري عليه خاصة بشأن لياقته البدنية".

وأكمل: "بكل تأكيد، اللاعبون الشباب لديهم طاقة كبيرة، لكن يجب أن يكتسبوا الخبرات من اللاعبين الكبار بالفريق، فهم يحبون الضغط على المنافس لقد تم تأسيسهم بشكل جيد للغاية".

وأختتم سلوت تصريحاته: "بكل تأكيد ومن دواعي سروري أن أعمل مع اللاعبين الكبار في أسبوعي الأول، فهم ينصحون الشباب وهو أمر مهم للغاية مع بداية عملنا مع الفريق".