الامارات | الشارقة للشطرنج يكرم المتميزين في النشاط الصيفي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ‏احتفل نادي الشارقة الثقافي الشطرنج وجمعية الإمارات للإبداع بانتهاء الأسبوع الثاني للنشاط الصيفي حيث قام الدكتور علي سعيد الجلاف المدير المالي للنادي يرافقه الدكتور حسن مال الله الحمادي المستشار القانوني بتكريم اللاعبين المتميزين خلال الحفل الختامي الذي نظمه نادي الشارقة الثقافي للشطرنج بالتعاون مع جمعية الامارات للابداع و المدرسة الأمريكية بالشارقة مما يظهر حجم و مستوى النشاط الذي يظهره النادي في المخيم الصيفي الذي يشارك فيه 100 مشارك من جميع مناطق الشارقة والذي يتضمن النشاط الثقافي والرياضي والفكري والحساب الذهني والشطرنج هذا ويستمر برنامج النشاط الصيفي حتى الاول من اغسطس القادم