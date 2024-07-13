اخبار الرياضه

الامارات | وصول المنتخب الأميركي لكرة السلة إلى أبوظبي

0 نشر
الإمارات اليوم- أبوظبي 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن وصول المنتخب الأميركي لكرة السلة إلى أبوظبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وصل المنتخب الأميركي لكرة السلة إلى أبوظبي في إطار استعداداته للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024. تُسلّط هذه الزيارة الضوء على مكانة أبوظبي كوجهة مفضلة للبطولات والفعاليات العالمية، مع ما تمتلكه من مقومات وبنية تحتية متميزة من ملاعب ومساحات لتنظيم المباريات إلى جانب المناطق المُخصصة لعشاق الرياضات والجماهير.

وللعام الثاني على التوالي، وبالتعاون بين دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي واتحاد الولايات المتحدة لكرة السلة تستضيف أبوظبي مباريات المنتخب الأمريكي في أبوظبي. حيث سيواجه المنتخب الأمريكي نظيريه الأسترالي والصربي يومي 15 و17 يوليو على الترتيب، فيما يتواجه المنتخبان الأسترالي والصربي يوم 16 يوليو. وتقام المباريات في الساعة 8 مساءً بتوقيت الإمارات في الاتحاد أرينا، أبوظبي.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر

Share
فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا