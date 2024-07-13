هاري كين يقود تشكيل إنجلترا المتوقع أمام إسبانيا بنهائي اليورو

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد المنتخب الإنجليزي الأول لكرة القدم لمواجهة قوية ومثيرة تجمعه بنظيره الإسباني، ضمن منافسات نهائي كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024".

وتستضيف ألمانيا منافسات اليورو لهذه النسخة 2024، حيث لم تنجح في فرض النظام في كثير من المباريات والتي شهدت تجاوزات من قبل الجماهير أثناء سير اللقاءات.

تشكيل إنجلترا المتوقع أمام إسبانيا

حراسة المرمى: بيكفورد.

الدفاع: كايل ووكر، جون ستونز، كيران تريبير، إزري كونسا.

الوسط: كوبي ماينو، ديكلان رايس، جود بيلينجهام.

خط الهجوم: هاري كين، بوكايو ساكا، فيل فودين.

ومن المقرر أن تنطلق مواجهة إنجلترا أمام إسبانيا في تمام العاشرة من مساء غدًا الأحد، والتي سوف يتم نقلها عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة كأس أمم أوروبا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein max 1HD.

الجدير بالذكر أن المنتخب الإنجليزي نجح في تحقيق الفوز على نظيره الهولندي بهدفين مقابل هدف واحد في نصف نهائي المسابقة.