لامين يامال: أتمنى فوز ميسي بلقب كوبا أمريكا

ياسر رشاد - القاهرة - أكد لامين يامال، لاعب المنتخب الإسباني الأول لكرة القدم، عن أنه يتمنى فوز ليونيل ميسي بلقب كوبا أمريكا 2024، والتي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة الحالية.

وتحدث لامين يامال في تصريحات خلال تصريحات إذاعية، حيث قال: "بالتأكيد، آمل في فوز ميسي ببطولة كوبا أمريكا 2024، كما أنني أحقق لقب اليورو لـ 2024".

وتابع: "بالطبع، أرغب في أن يحدث ذلك حتى أتمكن من اللعب ضده في بطولة الفيناليسيما".

وتعد بطولة هي نهائي ضخم يجمع بطلي قارتي أوروبا وأمريكا الجنوبية وجهًا لوجه.

الجدير بالذكر أن المنتخب الأرجنتيني سيواجه نظيره الكولومبي في نهائي كوبا أمريكا صباح الإثنين المقبل، فيما ستواجه إسبانيا نظيرتها إنجلترا في نهائي اليورو 2024 مساء غدًا الأحد.