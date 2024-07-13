موعد نهائي كأس كوبا أمريكا والقنوات الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - يترقب عشاق كرة القدم العالمية مواجهة من العيار الثقيل، والتي تجمع المنتخب الأرجنتيني أمام نظيره الكولومبي، ضمن منافسات نهائي كأس كوبا أمريكا 2024.

وكان المنتخب الأرجنتيني قد نجح في تحقيق الفوز على كندا بهدفين نظيفين في الدور نصف النهائي، بينما فازت كولومبيا على أوروجواي بهدف نظيف، في مباراة شهدت إثارة كبيرة.

ومن المتوقع أن تشهد مواجهة الأرجنتين وكولومبيا إثارة وحماس، خاصة وأن مواجهات المنتخبان تشهد أداء فني عالي.

موعد مباراة الأرجنتين وكولومبيا

تنطلق مواجهة المنتخب الأرجنتيني أمام نظيره الكولومبي في تمام الثالثة صباحًا، في المباراة التي يشهدها ملعب صن لايف بالولايات المتحدة الأمريكية.

القنوات الناقلة لمواجهة الأرجنتين وكولومبيا

كانت شبكة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية تقوم بنقل منافسات كوبا أمريكا خلال السنوات الماضية، لكنها لم تنجح في الحصول على حقوق بث المسابقة لهذه النسخة 2024، ولم تعلن أي شبكة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عن نقلها للمباراة النهائية.