ساكا يكشف رد فعله بعد هدف إنجلترا القاتل أمام هولندا

ياسر رشاد - القاهرة - كشف لاعب المنتخب الإنجليزي بوكايو ساكا، رد فعله بعدما نجح مواطنه أولي واتكينز من تسجيل هدف التأهل القاتل للمباراة النهائية من بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024"، أمام هولندا.

وكان مباراة المنتخب الإنجليزي ونظيره الهولندي قد شهدت أجواء حماسية للغاية، بعدما ظن الجميع أن اللقاء سيذهب لركلات الترجيح، استطاع البديل تسجيل هدف الفوز لإنجلترا.

وتحدث بوكايو ساكا في تصريحات رسمية خلال الساعات الماضية، حيث قال: "عند الحديث عن لحظة كهذه على أرض الملعب، أظن أننا لن نستطيع التحكم في مشاعرنا وعواطفنا وأفعالنا".

وتابع: "خلال المباراة لم أرى الكرة، لكنني رأيتها للتو وذهبت لتحطيمها إلى أعلى مستوى ممكن".

وأضاف: "كان ذلك فقط للتعبير عن كل الشغف وكل تلك الإثارة التي كانت لدي في تلك اللحظة".

وأردف: "ظهر أولي واتكينز بطريقة مختلفة بالكرة التي سددتها وسط الجماهير، لا أعرف كيف حدث ذلك، ولكن سيكون لدي بعض الأسئلة حول هذا الأمر لاحقًا".

وأكمل: "لقد كنت خلف المرمى مباشرة وكانت لدي الزاوية المثالية لمرمى أولي".

وأتم ساكا تصريحاته: "لدي جزء مني كان يشعر وكأننا سنذهب إلى الوقت الإضافي، لكن أولي غيّر حياتنا جميعًا بهذا الهدف وأعتقد أن الجميع يتطلع إلى النهائي الآن".