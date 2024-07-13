نهائي اليورو.. بيلينجهام يتصدر قائمة الأغلى في القيمة التسويقية

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد جماهير كرة القدم حول العالم لمتابعة مباراة قوية في نهائي كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024"، والتي تجمع المنتخب الإسباني أمام نظيره الإنجليزي.

وكان المنتخب الإسباني قد نجح في التأهل للمباراة النهائية من بطولة اليورو، بعد الفوز على فرنسا في نصف النهائي بنتيجة 2/1.

في المقابل، فاز منتخب إنجلترا على هولندا بنفس النتيجة 2/1، مما يجعل هناك رغبة لدى المنتخبان لتحقيق الفوز خلال المباراة النهائية وحسم اللقب لصالحه.

قائمة أغلى اللاعبين في نهائي اليورو بين إسبانيا وإنجلترا

يتصدر لاعب الوسط الإنجليزي جود بيلينجهام صدارة أغلى لاعبي نهائي كأس الأمم الأوروبية بين إسبانيا وإنجلترا بقيمة تسويقية تبلغ 180 مليون يورو، بينما يأتي مواطنه فيل فودين في الوصافة بـ 150 مليون يورو.

فيما يحتل الإنجليزي الاَخر بوكايو ساكا ثالث الترتيب بـ 140 مليون يورو، والإسباني رودري يأتي رابعًا بقيمة 120 مليون يورو، والإنجليزي ديكلان رايس في المركز الخامس بـ 120 مليون يورو.

بينما يحل الإنجليزي هاري كين في المركز السادس بقيمة تسويقية تبلغ 100 مليون يورو، والإسباني لامين يامال سابعًا بـ 90 مليون يورو، ومواطنه بيدري في المركز الثامن بـ 80 مليون يورو، والتاسع الإنجليزي كول بالمر بـ 80 مليون يورو، وأخيرًا الإنجليزي ألكسندر أرنولد في المركز العاشر بـ 70 مليون يورو.