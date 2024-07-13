لامين يامال يشبهني كثيرًا.. أسطورة إنجلترا يتحدث عن نهائي يورو 2024

تحدث أسطورة الكرة الإنجليزية، واين روني، عن نهائي بطولة أمم أوروبا “يورو 2024“، بين منتخب إسبانيا، أمام الأسود الثلاثة.

ومن المقرر أن يحتضن ملعب برلين الأولمبي مباراة إنجلترا وإسبانيا في نهائي كأس أمم أوروبا في تمام العاشرة من مساء غدًا الأحد.

وقال روني، خلال تصريحات صحفية: “لدي إحساس بأن كوبي ماينو سيسجل هدفًا بالنهائي وسيكون له دور حاسم”.

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وأردف: “يلعب كل من ويليامز ويامال وبيلينغهام وفودين جميعهم في مراكز هجومية، بينما يتألق كوبي ماينو في مركز يتطلب انضباطًا كبيرًا وفهمًا عميقًا للعبة”.

وأضاف: “جناح منتخب إسبانيا نيكو ويليامز بالنسبة لي لاعب استثنائي، ويذكرني بكريستيانو رونالدو حينما كان شابا”.

وتابع: “لامين يامال، لاعب يتمتع بالثقة الكبيرة، وذلك بعد هدفه المذهل في شباك فرنسا، ويذكرني بعض الشيء بما كنت عليه في يورو 2004”.