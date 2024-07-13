الاهلي والزمالك.. ملاعب الرباعي المصري في البطولات الإفريقية

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” اعتماد 6 ملاعب مصرية بشكل رسمي لاستضافة مباريات الأندية المصرية في بطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية للموسم المقبل.

وسيمثل الأهلي وبيراميدز مصر في بطولة دوري أبطال إفريقيا، بينما سيشارك الزمالك والمصري في كأس الكونفدرالية.

وتشمل الملاعب المعتمدة( ستاد القاهرة الدولي – ستاد الدفاع الجوي – ستاد برج العرب بالإسكندرية – ستاد السويس – ستاد السلام – ستاد هيئة قناة السويس)

ويسعى الاهلي للمحافظة على لقبه في دوري أبطال إفريقيا، بينما يطمح الزمالك في التتويج بلقب كأس الكونفدرالية للمرة الثانية على التوالي.

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وتقام مباريات دور المجموعات في البطولتين القاريتين خلال الفترة من ديسمبر 2024 إلى فبراير 2025.

في سياق أخر أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم إقامة مباراة كأس السوبر الأفريقي بين فريقي الاهلي والزمالك، في السعودية، وذلك يوم 27 سبتمبر المقبل.

ويشارك الاهلي في المباراة بصفته بطلا لدوري أبطال أفريقيا، بينما يشارك الزمالك بصفته بطلا لكأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتأهل الاهلي إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد فوزه على الترجي التونسي في المباراة النهائية بهدف نظيف بمجموع مباراتي الذهاب والإياب، ليحقق اللقب رقم 12 في تاريخه.

من جانبه، حصد الزمالك لقب كأس الكونفدرالية الأفريقية بعد فوزه على نهضة بركان المغربي، بنتيجة 1-0 في القاهرة، بعد الخسارة 1-2 في المغرب.