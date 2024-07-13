موقف عمرو السولية من مباراة الاهلي ومودرن سبورت في الدوري المصري

يخضع الدولي عمرو السولية، لاعب وسط النادي الاهلي، لفحص طبي جديد لتحديد موقفه من المشاركة مع الفريق الأحمر في المباراة المقبلة.

ويلتقي الاهلي، بنظيره مودرن سبورت ضمن منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز في المباراة المقبلة.

وكان السولية قد غاب عن المشاركة في مباراة الاهلي وبيراميدز، مساء أمس الجمعة، بسبب إصابته بشد في عضلة السمانة خلال مران الفريق الختامي، الخميس الماضي.

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ويأمل الجهاز الفني للاهلي في عودة السولية للمشاركة في المباراة المقبلة، خاصةً في ظل أهمية المباراة في صراع الفريق على لقب الدوري.

ومن المقرر أن يخضع السولية سيخضع لفحص طبي دقيق خلال الساعات المقبلة، لتحديد ما إذا كان سيتمكن من المشاركة في المباراة أم لا.

ويستعد الأهلي لمواجهة مودرن سبورت، في تمام الساعة التاسعة مساء الثلاثاء المقبل، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة المؤجلة من الأسبوع السابعة عشرة ببطولة الدوري المصري الممتاز.

يذكر أن الاهلي تمكن من تحقيق الفوز على بيراميدز بثلاثة أهداف مقابل هدفين أمس الجمعة.