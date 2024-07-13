فرمان جوميز.. رحيل 3 لاعبين عن الزمالك في الصيف

وافق البرتاغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على رحيل 3 لاعبين عن الفريق خلال الميركاتو الصيفي.

ورحب كولر برحيل الثلاثي ناصر منسي مهاجم الفريق، والبنيني سامسون أكينيولا، ومحمد أشرف “روقا” في ظل خروجهم من حساباته خلال الفترة الأخيرة.

وأشار تقارير صحفية أن جوميز يرحب برحيلهم من أجل تعويضهم بلاعبين جدد خلال الميركاتو الصيفي، خاصةً لتدعيم الخط الهجومي بمهاجم صريح، بالإضافة إلى دعم وسط الملعب بصفقات جديدة.

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ويستعد الزمالك لمواجهة نادي بلدية المحلة، مساء يوم الاثنين المقبل، على ملعب ستاد القاهرة الدولي، ضمن مؤجلات الجولة السابعة عشرة بمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وفاز الزمالك بهدفين مقابل هدف أمام نظيره طلائع الجيش في المباراة المؤجلة من الجولة 16 من بطولة الدوري المصري الممتاز، مساء اليوم الخميس.

وبهذه النتيجة رفع الزمالك رصيده إلى 41 نقطة محتلًا المركز السابع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، بينما توقف رصيد طلائع الجيش عند 35 نقطة محتلًا المركز الحادي عشر.