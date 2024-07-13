وكيل ماني يحسم مصير اللاعب مع النصر السعودي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف بيورن بيزيمر وكيل أعمال المحترف السنغالي بصفوف النصر السعودي، ساديو ماني عن مستقبل موكله مع ناديه.

وقال وكيل ماني، في تصريحات للصحفي الإيطالي المتخصص في ملف الانتقالات بشبكة سكاي سبورتس، فابريزيو برومانو، إنه لم يعقد أي جلسة مع مسؤولي النصر بخصوص اللاعب.

وأشار بيزيمير إلى أن النجم السنغالي الدولي لا يوجد لديه أي نية للرحيل عن النصر ويستعد مع الفريق للموسم الجديد، قائلاً: "الطرفان سعداء للغاية".

وشارك اللاعب صاحب الـ 32 عاماً بقميص النصر في الموسم الماضي بـ 46 مباراة سجل خلالها 19 هدفاً وصنع 11 خلال 3951 دقيقة لعب.

وكان ماني قد انضم لصفوف النصر خلال الانتقالات الصيفية الماضية قادمًا من بايرن ميونخ.

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