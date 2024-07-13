"طلب هديته من إنجلترا".. كيف احتفل لامين يامال بعيد ميلاده الـ17؟ (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

احتفل الإسباني لامين يامال لاعب برشلونة، بعيد ميلاده الـ17، قبل يوم واحد من نهائي يورو 2024 ضد إنجلترا، المقرر له في العاشرة مساء غدا.

ونشر الاتحاد الإسباني لكرة القدم، عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات "إكس"، مقطع فيديو لاحتفال لامين يامال بعيد ميلاده مع زملائه في المعسكر "بتورتة الفراولة"، وعلق الاتحاد: "عيد ميلاد سعيد جدًا، احتفظ بقليل من الفطيرة".

وبعد أن أطفأ لامين يامال الشموع، وقف ليلقي بضع كلمات على زملائه في الفريق، وقال: "أنا سعيد جدًا لأنني تمكنت من الاحتفال بعيد ميلادي هنا، والوصول إلى النهائي معكم جميعًا وكهدية أريد الفوز على إنجلترا ".

وحقق لامين يامال رقما قياسيا، في يورو 2024، وأصبح أصغر لاعب يسجل في البطولة، بعمر 16 عاماً و362 يوماً.