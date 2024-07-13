بالمواعيد.. المباريات المتبقية للأهلي وبيراميدز في سباقهما على صدارة الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

أشعل فوز الأهلي على نظيره بيراميدز بثلاثية مقابل هدفين خلال المباراة المؤجلة من الجولة 14 التي جمعتهما مساء أمس الجمعة المنافسة على صدارة النسخة الجارية من الدوري.

الأهلي قلصّ الفارق على الصدارة إذ رفع رصيده بهذا الفوز إلى النقطة 60 بعدما خاض 24 مباراة بفارق 8 نقاط عن بيراميدز المتصدر الذي خاض 28 مباراة.

وإليكم المباريات المتبقية للأهلي وبيراميدز في سباق الصدارة:

مباريات الأهلي المتبقية بدوري 2023/2024:

16 يوليو ـ الأهلي VS مودرن سبورت

22 يوليو ـ الأهلي VS بيراميدز

26 يوليو ـ الأهلي VS المصري

29 يوليو ـ الأهلي VS سيراميكا كليوباترا

1 أغسطس ـ الأهلي VS البنك الأهلي

4 أغسطس ـ الأهلي VS المقاولون العرب

8 أغسطس - الأهلي VS سموحة

11 أغسطس ـ الأهلي VS زد

14 أغسطس ـ الأهلي VS إنبي

17 أغسطس ـ الأهلي VS مودرن سبورت

مباريات بيراميدز المتبقية بدوري 2023/2024:

22 يوليو ـ بيراميدز VS الأهلي

26 يوليو ـ بيراميدز VS الزمالك

30 يوليو ـ بيراميدز VS فاركو

4 أغسطس ـ بيراميدز VS زد

14 أغسطس ـ بيراميدز VS الداخلية

17 أغسطس ـ بيراميدز VS طلائع الجيش

اقرأ أيضًا:

ماذا ينتظر الأهلي والزمالك حال الامتناع عن لعب السوبر الإفريقي؟.. المادة 27 في لوائح الكاف تحسم الأمر

"بعد ثنائية أبو علي أمام بيراميدز".. جدول ترتيب هدافي الدوري 2023/2024