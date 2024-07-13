مصدر يكشف لـ "الخليج 365" موعد رحيل ديانج وكريستو عن الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

توصل مجلس إدارة النادي الأهلي إلى اتفاق شبه نهائي على إعارة المالي أليو ديانج للخلود السعودي لمدة موسم خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.

وقال مصدر في تصريحات لموقع "الخليج 365": أن هناك إتفاق تم بين الأهلي والخلود السعودي بشأن ديانج، وسيتم الإعلان عن الصفقة خلال الساعات القليلة المقبلة، ويطير اللاعب للسعودية عقب مباراة بيراميدز المقبلة.

وأوضح المصدر أن ديانج سيخضع للكشف الطبي يوم 23 يوليو الجاري، ثم يتم توقيع عقود الإعارة لمدة موسم مقابل 600 ألف دولار، وجاري الاتفاق على بند التفعيل الشراء النهائي.

وأكد المصدر أن محمد الضاوي كريستو جلب عرضا عبر وكيله من الصفاقسي، بناء على رغبة اللاعب في العودة إلى بلاده ويجري حاليا الاتفاق على كافة البنود المالية.

وأتم المصدر أن عرض الرجاء البيضاوي لا يزال قائماً لكن كريستو يرغب في الصفاقسي والأمور تسير في شكل إعارته إلى ناديه السابق.

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