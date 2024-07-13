20 صورة ترصد احتفال ساديو ماني مع زوجته بعد تخرجها من المدرسة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

احتفل نجم النصر والسنغال، ساديو ماني، بمناسبة بتخرج زوجته، عائشة تامبا من المدرسة.

وشهد يوم 7 يناير 2026، حفل زفاف إسلامي لساديو ماني وعائشة، بقرية كور مسار في العاصمة داكار، قبل ستة أيام فقط من انطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وأقيم حفل الزفاف في منزل عائشة وحضره الأهل والأصدقاء المقربين فقط.

ووفقا لصحيفة "دايلي ميل" البريطانية، فإن عائشة تفكر الآن في مواصلة تعليمها العالي بعد حصولها على شهادة البكالوريوس.

وورد أن نجم ليفربول السابق ماني كان يمول تعليم عائشة في مدرسة كابيس للفتيات في مباو، وهي بلدة تقع على مشارف داكار.

وعادت عائشة، بعد زواجها من ماني في سن 18، إلى الفصول الدراسية في يناير الماضي، واستقبلها مئات التلاميذ الآخرين الذين صفقوا بحرارة وهتفوا باسمها واسم ماني.

وأظهرت مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي الاستقبال الحافل الذي حظيت به.

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