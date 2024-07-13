"مدرب فرنسا السابق".. اتحاد جدة يعلن المدير الفني الجديد للفريق (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

أعلن نادي اتحاد جدة السعودي تعاقده رسميا مع الفرنسي لوران بلان، لتولي القيادة الفنية للفريق خلفاً للأرجنتيني مارسيلو جاياردو.

وكان مارسيلو جاياردو رحل عن تدريب فريق الاتحاد، عقب نهاية الموسم الماضي، بسبب سوء النتائج.

ونشر الحساب الرسمي لفريق اتحاد جادة، عبر موقع التغريدات "X" تويتر سابقاً صورة لوران بلان، وعلق عليها: "نرحب بالمدرب لوران بلان في نادي الاتحاد".

وسبق للمدرب صاحب الـ 58 عاماً، خوض العديد من التجارب التدريبية على صعيد الأندية والمنتخبات، حيث سبق أن تولى القيادة الفنية للمنتخب الفرنسي، وفريق بوردو، باريس سان جيرمان وليون الفرنسي.

وستكون هذه هى التجربة العربية الثانية للمدرب في المنطقة العربية، حيث سبق له تولي القيادة الفنية لفريق الريان القطري خلال الفترة من 2020 حتى 2022.

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