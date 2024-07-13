تحت الملاحظة الطبية.. آخر تطورات إصابة عمر كمال لاعب الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

يخضع لاعب النادي الأهلي، عمر كمال عبد الواحد، للملاحظة من قبل الجهاز الطبي بالنادي.

وغادر عمر كمال المستشفى صباح اليوم السبت، بعد إصابته أثناء تواجده في معسكر الأهلي لمواجهة بيراميدز أمس الجمعة.

وقال مصدر لموقع "الخليج 365" أن مصطفى شوبير توجه من استاد القاهرة إلى المستشفى مساء أمس، من أجل الاطمئنان على عمر، بينما توافد باقي اللاعبين لمنزل عمر اليوم السبت.

وأوضح المصدر أن عمر كمال متواجد في منزله تحت الملاحظة الطبية، وسوف يتحدد موقفه بعد غد الاثنين، من مواجهة مودرن سبورت المقرر لها الثلاثاء.

وأكد المصدر أن عمر كمال يعاني من نزلة معوية حادة تسببت في دخوله للمستشفى بعد ظهر أمس.

الجدير بالذكر أن نادي الأهلي فاز على نظيره بيراميدز بنتيجة 3-2، في اللقاء المؤجل من الجولة 14 بالدوري المصري الممتاز.

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