عن عمر 15 عاما.. وفاة السباحة شذى محمد نجم لاعبة طنطا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

توفيت بطلة نادي طنطا في السباحة، شذى محمد نجم، اليوم السبت عن عمر يناهز 15 عاما.

ونشر نادي طنطا عبر حسابه الرسمي على منصة "فيسبوك": "رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذي ومدير النشاط الرياضي وجميع قطاعات الرياضة والعاملين بالنادي".

وأضاف: "ينعون ببالغ الحزن والأسى الابنة الغالية وبطلة النادي في السباحة، شذى محمد نجم، سائلين المولى عز وجل أن يغفر لها ويلهمنا وأسرتها الصبر والسلوان".

وشهد شهر يونيو الماضي، سقوط شذى محمد مغشيا عليها، وتم نقلها إلى معهد ناصر.

ووفقا لتصريحات سابقة لرئيس العلاقات العامة في نادي طنطا، ياسر المعداوي، فإن شذى تعرضت لحالة تشنج عصبي.

اقرأ أيضًا:

20 صورة ترصد احتفال ساديو ماني مع زوجته بعد تخرجها من المدرسة

مصدر يكشف لـ "الخليج 365" موعد رحيل ديانج وكريستو عن الأهلي