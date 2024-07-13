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لامين يامال على رأس تشكيل إسبانيا المتوقع أمام إنجلترا

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ياسر رشاد - القاهرة - يواصل المنتخب الإسباني الأول لكرة القدم استعداداته القوية للمواجهة المرتقبة أمام نظيره الإنجليزي، ضمن منافسات نهائي كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024".

ومن المتوقع أن تشهد مواجهة إسبانيا وإنجلترا مستوى فني عاليٍ على غرار المستويات التي شهدتها بطولة أمم أوروبا لهذه النسخة 2024 بألمانيا.

ومن المتوقع أن يقود الدولي الإسباني الشاب لامين يامال منتخب بلاده خلال مواجهة إنجلترا، في المباراة التي يشهدها ملعب الأولمبي ببرلين، والتي ستنطلق في تمام العاشرة من مساء الغد الأحد.

تشكيل إسبانيا المتوقع أمام إنجلترا

حراسة المرمى: سيمون.

الدفاع: داني كارفخال، إيمريك لابورت، ناتشو هيرنانديز، مارك كوكورييا.

الوسط: رودري، فابيان رويز، داني أولمو.

الهجوم: ألفارو ، لامين يامال، نيكو وليامز.

وكان المتتخب الإسباني قد نجح في تحقيق الفوز على نظيره الفرنسي بهدفين مقابل هدف واحد، في المباراة التي شهدت تألق الشاب لامين يامال، وفوزه بجائزة أفضل لاعب في اللقاء.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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