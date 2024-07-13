تعرف على موقف شيكابالا من تدريبات الزمالك

ياسر رشاد - القاهرة - شهدت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، التي أقيمت مساء اليوم السبت على ملعب النادي مشاركة محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الأبيض، في جزء من المران استعداداً لمواجهة بلدية المحلة المُقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

جاء ذلك، عقب تماثل اللاعب للشفاء من الإصابة التي كان يعاني منها خلال الفترة الماضية، بمزق في العضلة الأمامية، وخضع على أثرها لبرنامج تأهيلي وعلاجي تحت إشراف الجهاز الطبي بقيادة الدكتور محمد أسامة.

وشارك "شيكابالا" في الفقرة التأهيلية والخططية بشكل طبيعي.

وأكد الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق، أن "شيكابالا" تعافى تماماً من الإصابة التي كان يعاني منها، وذلك بعد انتهاء المرحلة الأخيرة من البرنامج التأهيلي الذي كان يخضع له مؤخراً.

وأضاف رئيس الجهاز الطبي، أن "شيكابالا" بدأ المشاركة في التدريبات الجماعية اليوم السبت بشكل تدريجي، وفقاً لبرنامج مخصص له حتى يكون في أتم جاهزية للفترة المُقبلة.

وأشار محمد أسامة إلى أن الجهاز الطبي، تعامل مع إصابة "شيكابالا" بالشكل الأمثل، الذي يضمن عودته بنسبة تعافي كاملة وهو المتبع مع كافة الإصابات من هذا النوع.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة بلدية المحلة، المقرر لها يوم الإثنين المقبل، ضمن مؤجلات الجولة السابعة عشرة للدوري الممتاز.