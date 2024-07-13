لامين يامال احتفالًا بعيد ميلاده: "أريد الفوز باليورو كهدية"

ياسر رشاد - القاهرة - أكد لامين يامال، لاعب المنتخب المغربي الأول لكرة القدم، بأنه يرغب في تحقيق لقب كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024"، عندما يلتقي منتخب بلاده بنظيره الإنجليزي في المباراة النهائية.

ومن المقرر أن يواجه المنتخب الإسباني نظيره الإنجليزي في تمام العاشرة من مساء الغد الأحد، في المباراة التي يشهدها الملعب الأولمبي ببرلين.

وكشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية، أن لامين يامال احتفل بعيد ميلاده الـ 17 خلال الساعات القليلة الماضية، حيث قال خلا الاحتفال: "بالتأكيد لدي سعادة كبيرة، لأنني تمكنت من الاحتفال بعيد ميلادي هنا والوصول إلى النهائي معكم جميعًا".

وتابع: "أريد الفوز باليورو كهدية، لذا فالنذهب إلى مواجهة إنجلترا".

وكان المنتخب الإسباني قد نجح في تحقيق الفوز على نظيره الفرنسي بهدفين مقابل هدف واحد في نصف نهائي كأس الأمم الأوروبية، في المباراة التي قدم خلالها لامين مستوى مميز وكبير.