حسام حسن على رأس تشكيل سموحة أمام البنك الأهلي

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن أحمد سامي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، التشكيل الرسمي لموجهة البنك الأهلي، في المباراة المؤجلة من الجولة التاسع والعشرون من عمر الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم 2023/2024.

وتقرر انطلاق موقعة البنك الأهلي أمام نظيره سموحة في التاسعة من مساء اليوم السبت، في المباراة التي يشهدها ستاد القاهرة الدولي.

تشكيل سموحة أمام البنك الأهلي

حارس المرمى: الهاني سليمان.

الدفاع: عبدالرحمن عامر، أحمد خالد، مصطفى ميدو، بركات حجاج.

الوسط: عمرو قلاوه، دكو دود، محمد كناريا، حمدي علاء، أبوبكر ليادي.

الهجوم: حسام حسن.

مقاعد البدلاء:

حسين تيمور، بن قسو، محمد مكرونه، أحمد علي، طارق علاء، جونيور أجاي، الحبيب أحمد، فادي فريد، مصطفى البدري، جاستين آرثر.