الخليفي يهنئ الأهلي بالتأهل للمونديال ويدعو الخطيب إلى اجتماع رابطة الأندية الأوروبية

ياسر رشاد - القاهرة - تلقى الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، اليوم دعوة من ناصر الخليفي، رئيس رابطة الأندية الأوروبية، لحضور فعاليات الجمعية العمومية الحادية والثلاثين للرابطة التي تحدد لها الفترة من 2024/10/10-8 في اليونان.

كما هنأ الخليفي رئيس النادي بتأهل الأهلي إلى مونديال الأندية 2025 والقرر إقامته في الولايات المتحدة الأمريكية.

وجاء في الدعوة؛ كالتالي: "عزيزي.. كابتن محمود الخطيب... أردت أن أتقدم بتهانينا القلبية للنادي الأهلي على إنجازكم الرائع بالتأهل لكأس العالم للأندية 2025. هذا الإنجاز التميز هو شهادة على العمل الجاد والتفاني لجميع العاملين بالنادي، بالنيابة عن مجلس إدارة رابطة الأندية الأوروبية، يسعدني أيضًا أن أدعوكم لحضور الجمعية العمومية الحادية والثلاثين الرابطة الأندية الأوروبية التي ستعقد في أثينا اليونان.. في الفترة من 8-2024/10/10".

وتابع: "نحن فخورون بأن هذه الجمعية العمومية لرابطة الأندية الأوروبية ستكون الأكبر في تاريخنا، وهذه مناسبة للتواصل على نطاق واسع مع مالكي الأندية وكبار المديرين التنفيذيين والأطراف المعنية، لمناقشة أهم الأمور التي تواجه كرة القدم للأندية وصياغة رؤية مشتركة للمستقبل".

وأضاف: "نأمل أن تنضم إلينا في أثينا، جنبا إلى جنب مع أكبر تجمع الأعضاء رابطة الأندية الأوروبية على الإطلاق، حيث إن مساهمتك القيمة ومشاركتك الفعالة ستكون مفيدة في تشكيل مستقبل كرة القدم للأندية".