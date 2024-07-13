تدريبات تأهيلية للاعبي الزمالك

ياسر رشاد - القاهرة - خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الذين شاركوا في مباراة طلائع الجيش الأخيرة، تدريبات تأهيلية واستشفائية، على هامش المران الذي أقيم مساء اليوم السبت على ملعب النادي، استعداداً لمواجهة بلدية المحلة المُقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وكان الزمالك قد نجح في تحقيق الفوز على نظيره طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف واحد، في المباراة التي أقيمت خلال الأيام القليلة الماضية.

واكتفت هذه المجموعة، بأداء تدربيات تأهيلية واستشفائية داخل في صالة الجيمانيزيوم، بجانب المشاركة في جزء من الفقرة الخططية، دون المشاركة في باقي فقرات المران الجماعي، بناءً على قرار الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة بلدية المحلة، المقرر لها يوم الإثنين المقبل، ضمن مؤجلات الجولة السابعة عشرة للدوري الممتاز.