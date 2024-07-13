ياو أنور يقود تشكيل البنك الأهلي أمام سموحة بالدوري

ياسر رشاد - القاهرة - كشف الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي البنك الأهلي بقيادة طارق مصطفى، عن التشكيل الرسمي لمواجهة سموحة، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم 2023/2024.

ومن المقرر انطلاق مواجهة البنك الأهلي أمام سموحة في تمام التاسعة من مساء اليوم السبت، في المباراة التي يشهدها ستاد القاهرة الدولي.

تشكيل البنك الأهلي أمام سموحة

حراسة المرمى: أحمد صبحي.

الدفاع: سعيدو سيمبورى، محمود الجزار، أيمن أشرف، محمد بسيونى، إسحاقو يعقوبو.

الوسط: محمد فتحى، سيرجى أكا، أحمد مدبولى.

الهجوم: جريندو، ياو أنور.

بينما أتت قائمة البدلاء كالتالي:

حسن شاهين، محمود قاعود، محمود سيد، كريم بامبو، عاصم صلاح، أحمد النادرى، عماد فتحى، محمد هلال، موسي فراوى.