نجم جديد من الاهلي على رادار الدوري السعودي

كشفت تقارير صحفية، عن تطورات في رحيل النجم الجنوب إفريقي بيرسي تاو عن صفوف النادي الاهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال الناقد الرياضي أحمد درويش عبر حسابه علي فيسبوك : “بيرسي تاو يمتلك عروض من السعودية وجنوب إفريقيا ولكنه متمسك بالبقاء في الاهلي”.

ويستعد الاهلي لمواجهة نظيره مودرن سبورت في تمام التاسعة مساء الثلاثاء المقبل على استاد القاهرة الدولي، ضمن اللقاء المؤجل من الأسبوع السابع عشر لمسابقة الدوري المصري.

أقرأ أيضًا.. نجم ريال مدريد يشعل الصراع بين النصر والهلال في الدوري السعودي

وكان قد تمكن الاهلي من الفوز على بيراميدز أمس بنتيجة 3-2، في الدوري المصري.

ويحتل الاهلي المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 60 نقطة، حصدها من 24 مباراة.