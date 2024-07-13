الزمالك يشترط لتجديد عقد محمد عواد

كشفت تقارير صحفية، عن تطورات في تجديد عقد لاعب الفريق بكرة القدم في نادي الزمالك، محمد عواد رفقة القلعة البيضاء، خلال الفترة الحالية.

حيث تسعى إدارة نادي الزمالك لإنهاء ملف تجديد عقد محمد عواد حارس المرمى، بسرعة من أجل إنهاء ملف حراسة المرمى في الفريق بعد نهاية الموسم الجاري.

وكان نادي الزمالك قد جدد للحارس محمد صبحي وأغلق ملفه.

وأشارت التقارير أن إدارة الزمالك تسعى للضغط على محمد عواد من خلال التفاوض مع حارس مرمى يلعب في الدوري المحلي ليكون بديلًا له في حالة استمرار تمسك عواد بموقفه.

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وتابع التقرير أن إدارة الزمالك وضعت حدًا لسقف الرواتب في النادي، و أن الإدارة لن تتراجع عن قرارها، وبالتالي تخفيض عقود اللاعبين التي تنتهي عقودهم بنهاية الموسم الجاري.

وواصل التقرير أن إدارة الزمالك ترغب في استمرار محمد عواد حار ولكن بشروط النادي، ولكن في حالة إصراره على موقفه سيتم التعاقد مع حارس بديل.