الخليفي يفاجئ الاهلي برسالة خاصة ويدعو الخطيب لاجتماع رابطة الأندية الأوروبية

أعلن النادي الاهلي، تلقي محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء، دعوة من ناصر الخليفي، رئيس الجمعة الأوربية للأندية لحضور اجتماع الأخيرة.

وكشف الاهلي، عبر موقعه الرسمي عن تلقي رسالة خاصة من الخليفي لحضور الجمعية العمومية في اليونان وتهنئة للأحمر بالتأهل إلى كأس العالم 2025 لأندية.

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وجاء نص الدعوة كالتالي:

عزيزي.. كابتن محمود الخطيب.. أردت أن أتقدم بتهانينا القلبية للنادي الأهلي على إنجازكم الرائع بالتأهل لكأس العالم للأندية 2025. هذا الإنجاز المتميز هو شهادة على العمل الجاد والتفاني لجميع العاملين بالنادي، بالنيابة عن مجلس إدارة رابطة الأندية الأوروبية، يسعدني أيضًا أن أدعوكم لحضور الجمعية العمومية الحادية والثلاثين لرابطة الأندية الأوروبية، التي ستعقد في أثينا، اليونان.. في الفترة من «8-10»/10/2024. نحن فخورون بأن هذه الجمعية العمومية لرابطة الأندية الأوروبية ستكون الأكبر في تاريخنا، وهذه مناسبة للتواصل على نطاق واسع مع مالكي الأندية وكبار المديرين التنفيذيين والأطراف المعنية، لمناقشة أهم الأمور التي تواجه كرة القدم للأندية وصياغة رؤية مشتركة للمستقبل. نأمل أن تنضم إلينا في أثينا، جنبًا إلى جنب مع أكبر تجمع لأعضاء رابطة الأندية الأوروبية على الإطلاق، حيث إن مساهمتك القيمة ومشاركتك الفعالة ستكون مفيدة في تشكيل مستقبل كرة القدم للأندية.