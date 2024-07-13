النصر يحدد بديل أليكس تيليس

حدد نادي النصر السعودي، بديل الظهير الأيسر البرازيلي أليكس تيليس، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأتم “العالمي”، اتفاقه مع نظيره الشباب، بشأن الحصول على خدمات المدافع متعب الحربي، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وبحسب تقارير صحفية، فإن صفية متعب الحربي، أصبحت في مراحلها الأخيرة قبل الإعلان الرسمي المتوقع خلال ساعات، لينضم الحربي إلى صفوف النصر.

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وأشارت قنوات “الكاس” إلى أن ناديي النصر والشباب، توصلا لاتفاق بشأن كافة التفاصيل الخاصة بالصفقة، لينتقل اللاعب صاحب 24 عاما إلى العالمي.

ويبحث النصر عن بديل للاعبه البرازيلي أليكس تيليس للتناوب في المشاركة بينهما على مدار الموسم المقبل، خاصة وأن متعب الحربي قدم مستويات مميزة بقميص الليوث.

ولعب الحربي 21 مباراة خلال الموسم المنقضي مع الشباب، وقدم تمريرة حاسمة واحدة، علما بأنه كان من ناشئي الشباب، وتم تصعيده للفريق الأول في موسم 2020-2021.