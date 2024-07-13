وزارة الرياضة تنعى السباحة المصرية شذى نجم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

أعلن نادي طنطا منذ قليل وفاة لاعبة فريق السباحة بالنادي شذى محمد نجم، بعد صراع مع المرض.

وحرصت وزارة الشباب والرياضة المصرية، على نعى اللاعبة شذى نجم، الذي رحلت عن عالمنا عن عمر يناهز 15 عاماً.

ونشرت وزارة الشباب والرياضة بيان عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" جاء كالتالي: "وزير الشباب والرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية ينعيان أسرة الرياضة المصرية في وفاة السباحة شذى نجم".

وأضاف: "نعى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أسرة الرياضة والسباحة المصرية فى وفاة اللاعبة الناشئة شذى نجم، لاعبة نادي طنطا الرياضي، بعد صراع مع المرض".

وتابع: "أعرب وزير الشباب والرياضة عن بالغ حزنه الشديد لوفاة اللاعبة الناشئة والتى سقطت مغشيا عليها وتم نقلها على إثر ذلك الى معهد ناصر بعد متابعة لحظية من وزارة الشباب والرياضة ووزارة الصحة واللجنة الأوليمبية المصرية واتحاد السباحة".

واختتم البيان: "تقدم وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي ورئيس اللجنة الأولمبية المصرية المهندس ياسر إدريس بخالص العزاء لأسرة اللاعبة وأسرة الرياضة المصرية داعيا الله ان يتغمدها برحمته ويسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وأسرتها الصبر والسلوان".

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