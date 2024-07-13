"بعد 8 سنوات".. بشكتاش التركي يعلن التعاقد مع نجم لاتسيو الإيطالي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

أعلن نادي بشكتاش التركي، تعاقده مع النجم الإيطالي تشيرو إيموبيلي لاعب لاتسيو الإيطالي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

ووصل إيموبيلي إلى تركيا مساء أمس الجمعة، لإتمام بنود التعاقد مع الفريق التركي وتوقيع العقود.

ووقع اللاعب صاحب الـ 34 عاماً، على عقد لمدة موسمين مع فريق بشكتاش، وسيتقاضى 6 ملايين يورو في العام الواحد.

ورحل إيموبيلي عن صفوف فريق لاتسيو، بعد 8 أعوام رفقة رفقة الفريق الإيطالي.

وتمكن إيموبيلي من الحصول على 3 بطولات رفقة الفريق الإيطالي، بواقع كأس إيطاليا مرة واحدة والسوبر الإيطالي مرتين.

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