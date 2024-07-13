"قبل مباراة السوبر الأفريقي".. تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك خارج مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" أمس الجمعة، إقامة مباراة السوبر الأفريقي بين الأهلي والزمالك، في المملكة العربية السعودية، يوم 27 سبتمبر المقبل.

وتستضيف المملكة العربية السعودية مباراة السوبر الأفريقي للعام الثاني على التوالي، بعد استضافة نسخة العام الماضي من البطولة في مدينة الطائف السعودية، والتي جمعت بين الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري، وانتهت بنتيجة هدف دون مقابل لصالح الفريق الجزائري.

وستكون هذه هي المواجهة رقم 7 التي تجمع بين الأهلي والزمالك خارج مصر، حيث سبق أن تواجها معاً في 6 مباريات من قبل خارج البلاد.

وكانت المواجهة الأولى التي جمعت بين الأهلي والزمالك خارج مصر، في مباراة السوبر الأفريقي عام 1994 بجوهانسبرج، وانتهت بفوز الزمالك بهدف دون مقابل، أحرزه أيمن منصور.

وثاني لقاءات الفريقين معاً خارج مصر، كانت في مباراة السوبر المصري عام 2015، والتي أقيمت في الإمارات، وانتهت لصالح المارد الأحمر، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، والمباراة الثالثة بنها خارج الديار، كانت في نهائي السوبر المصري نسخة 2017، ونجح نادي الزمالك في تحقيق الفوز في هذه المباراة، بنتيجة 3-1 بركلات الترجيح.

وتكررت المواجهة للمرة الرابعة بين الفريقين في نهائي السوبر المصري عام 2020، الذي أقيم في الإمارات، وانتهى لصالح الفارس الأبيض بنتيجة 4-3 بركلات الترجيح.

والمباراة الخامسة التي جمعت بين قطبي الكرة المصري خارج مصر، كانت في نهائي السوبر المصري عام 2022 وانتهت بنتيجة هدفين دون مقابل لصالح المارد الأحمر.

وأخر مباراة جمعت بين الفريقين خارج مصر، كانت في نهائي كأس مصر موسم 2022-2023، والتي أقيمت في المملكة العربية السعودية، وانتهت لصالح النادي الأهلي بنتيجة هدفين دون مقابل.

والجدير بالذكر أن مباراة نهائي كأس مصر 2022-2023، التي أقيمت في المملكة العربية السعودية، كانت المرة الأولى في التاريخ التي يقام فيها نهائي البطولة خارج مصر.

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