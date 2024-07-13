هاشتاج انقذوا شذى.. القصة الكاملة لوفاة السباحة المصرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

أعلن نادي طنطا اليوم السبت 13 يوليو، عن وفاة السباحة الناشئة، شذى محمد نجم، عن عمر يناهز 15 عاما.

وشهد شهر مايو الماضي، سقوط شذى محمد مغشيا عليها أثناء التدريب، وتم نقلها إلى معهد ناصر للحصول على الرعاية الكاملة.

ووفقا لتصريحات سابقة لرئيس العلاقات العامة في نادي طنطا، ياسر المعداوي، فإن شذى تعرضت لحالة تشنج عصبي.

وخلال أيامها الأخيرة، فعّل أقارب وأصدقاء وعدد من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، هاشتاج "انقذوا شذى" نظرا لتدهور حالتها الصحية.

وطلب مفعّلي الهاشتاج، الذهاب لمستشفى ناصر والتبرع لشذى بالدم التي تمتلك فصيلة دم "A-".

ووفقا لتقارير صحفية فإن شذى تعرضت لنزيف حاد وأجريت عدد من العمليات من أجل الحفاظ على حياتها، لكن فشلت جميع المحاولات.

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