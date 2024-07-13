"حصلها مثل رفعت وعبد الوهاب".. مصدر يكشف تفاصيل وفاة السباحة شذى محمد (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

أعلن نادي طنطا اليوم السبت 13 يوليو، عن وفاة السباحة الناشئة، شذى محمد نجم، عن عمر يناهز 15 عاما.

وشهد شهر مايو الماضي، سقوط شذى محمد مغشيا عليها أثناء التدريب، وتم نقلها إلى معهد ناصر للحصول على الرعاية الكاملة.

وكشف مصدر في نادي طنطا تفاصيل وفاة السباحة الناشئة، شذى محمد نجم، مواليد 2009.

وقال المصدر في تصريحات لموقع "الخليج 365" أن عضلة قلب شذى تعرضت للتوقف بشكل مفاجئ منذ حوالي شهرين أثناء التدريب، مثل حالة الراحل أحمد رفعت وعبد الوهاب والكثير من الرياضيين.

وأوضح: "تم محاولة إسعافها في العيادة الخاصة للنادي، ثم تم نقلها إلى أحد المستشفيات وخضعت لجهاز التنفس الصناعي".

وأضاف: "كل أعضاء جسمها توقفت، الكبد والكلى، وطرق نجاتها كانت مستحيلة".

وأتم المصدر: "منذ شهر ونصف تم نقلها لأحد المستشفيات في القاهرة، وتوفتها المنية صباح اليوم".

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