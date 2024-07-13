«داس على صدر مدافع بيراميدز» .. جهاد جريشة: ضربة جزاء حسين الشحات غير صحيحة

الشارقة - اميمة ياسر - أقر الحكم الدولي المصري السابق جهاد جريشة بعدم شرعية ركلة الجزاء التي احتسبها الحكم الإسباني خافير ألبيرو لاروخاس لصالح الأهلي خلال مواجهته ضد مضيفه بيراميدز أمس الجمعة.

وفي الدقيقة 61 عندما كانت نتيجة المباراة تشير إلى تقدم بيراميدز 2-1، انطلق لاعبو نادي الأهلي في هجمة مرتدة لتصل الكرة إلى الحسين الشحات المنسل من خلف الدفاع ليتوغل داخل منطقة الجزاء وعند محاولته مراوغة مدافع بيراميدز، محمد حمدي، وقع لاعب الأهلي، ليحسب الحكم الإسباني ركلة جزاء.

واعترض لاعبو بيراميدز وطاقمه الفني والإداري بشدة على قرار الحكم، واعتبروا أن الشحات وهو من داس على صدر مدافع بيراميدز قبل سقوطه، إلا أن الحكم الإسباني أصر على موقفه، واحتسب ركلة الجزاء، دون الرجوع إلى تقنية حكم الفيديو المساعد "الفار".