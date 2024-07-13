تشيلسي يرفض عرض أتحاد جدة لضم كيبا

ياسر رشاد - القاهرة - أكدت صحيفة ذي أتلتيك الانجليزية ان نادي تشيلسي الأنجليزي رفض عرضا اوليا من نادي اتحاد جدة السعودي لضم حارسه الاسباني كيبا اريزابلاجا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية .

وكان كيبا قد اعير في الموسم الماضي من نادي تشيلسي لنادي ريال مدريد ليكون الحارس الثاني للفريق الملكي بعد اصابة الحارس البلجيكي تيبو كورتوا و اعتماد ريال مدريد على الحارس الاوكراني لينون طوال الموسم في بطولتي الدوري او دوري أبطال اوربا .

وقالت صحيفة ذي أتلتيك ان تشيلسي يرغب بشكل كامل في بيع حارسه الاسباني بشكل دائم وليس على سبيل الاعارة بعد اكتمال عدد حراس المرمى بالفريق بتواجد روبرت سانشيز و دوردي بيتروفيتش و ماركوس بينتينيلي و اخيرا لوكاس بيرجستروم في تشكيله البلوز .

وكشفت صحيفة ذي اتلتيك ان نادي اتحاد جدة تقدم بالفعل بعض لشراء كيبا مقابل 20 مليون جنية استرليني وهو العرض الذي قوبل برفض قاطع من جانب نادي تشيلسي الذي يرغب في الحصول على 35 مليون جنية استرليني مقابل الاستغناء عن كيبا الذي يبلغ من العمر 28 عاما .

يذكر ان نادي تشيلسي تعاقد مع كيبا قادما من نادي ريال سوسيداد قبل اربعة مواسم مقابل 50 مليون جنية استرليني الا ان الحارس لم يظهر بالمستوى المأمول قبل التعاقد مع الحارس ادوارد ميندي الذي رحل الى نادي أهلي جدة مطلع الموسم الماضي .