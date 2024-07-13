صراع شرس بين روما و أستون فيلا لضم مدافع الهلال السعودي

ياسر رشاد - القاهرة - كشفت صحيفة الديلي ميل عن وجود اهتمام من جانب نادي أستون فيلا الانجليزي لضم مدافع نادي الهلال السعودي ومنتخب المملكة العربية السعودية سعود عبد الحميد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية .

وكانت عدة اندية اوربية قد ابدت اهتمامها بضم سعود عبد الحميد من بينها نادي نوتنجهام فوريست ونادي تولوز الفرنسي الا ان الناديين ابطأ من وتيرة الدخول في المفاوضات مع نادي الهلال السعودي الذي يملك تعاقدا مع سعود عبد الحميد حتى نهاية موسم 2024 / 2025 الا ان الانباء الواردة من نادي الهلال السعودي تؤكد رغبة الهلال في الاحتفاظ بالاعب مهما كانت المغريات من الاندية الاوربية الى جانب بذل محاولات في الوقت الحالي لتجديد التعاقد مع سعود عبد الحميد الذي يعد احد افضل المدافعين في مركز الظهير الايمن في القارة الاسيوية .

صحيفة الديلي ميل اكدت ان مسئولي استون فيلا يرغبون في انهاء صفقة سعود عبد الحميد في اقرب وقت لدعم دفاعات الفريق المقبل على خوض منافسات دوري أبطال اوربا .

في المقابل فأن نادي ايه اس روما الايطالي دخل في مفاوضات مباشرة مع الاعب الذي ابدى ترحيبا بالانتقال للعب في اوربا في هذه المرحلة العمرية من تواجده في الملاعب حيث يبلغ من العمر 25 عاما ويعتبر فرصة انتقاله الحالية لاحد الاندية الاوربية ربما تكون فرصته الاخيرة للاحتراف الخارجي .

يذكر ان سعود عبد الحميد سبق له اللعب مع نادي اتحاد جدة قبل الانتقال الى نادي الهلال السعودي حيث احرز معه لقبين لبطولة الدوري السعودي .