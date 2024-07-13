طبيب الأهلي يكشف حالة عمر كمال بعد الإصابة بنزلة معوية حادة

ياسر رشاد - القاهرة - كشف أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن عمر كمال عبد الواحد لاعب الفريق غادر المستشفى ظهر اليوم بعد الاطمئنان على حالته الطبية.

وأوضح جاب الله أن حالة عمر كمال باتت مستقرة اليوم، بعد تعرضه لنزلة معوية شديدة أمس غادر على أثرها مقر إقامة الفريق قبل التوجه لملاقاة بيراميدز.

وأشار طبيب الفريق إلى أنه بعد التأكد من سلامة عمر كمال سوف يبدأ المشاركة تدريجيًّا في التدريبات الجماعية يوم الإثنين.

ويستعد الأهلي لمواجهة مودرن سبورت ضمن مؤجلات الجولة السابعة عشرة من الدوري الممتاز والمحدد لها مساء الثلاثاء المقبل.