التشيكية كاراتشيسيكوفا تحرز لقب بطولة ويمبلدون للسيدات

ياسر رشاد - القاهرة - احرزت التشيكية باربورا كاراتشيسيكوفا لقب بطولة فردي السيدات لبطولة ويمبلدون للتنس بعد فوزها في المباراة النهائية على الايطالية جاسمين باوليني بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة بنتيجة 6/2 و 2/ 6 و 6 / 4 لتحرز النجمة التشيكية اول القابها في بطولة ويمبلدون احد البطولات الاربع العظمى للتنس .

فوز باربورا كاراتشيسيكوفا المصنفة 31 على البطولة باللقب هو اول القابها في البطولات الاربع العظمى للتنس منذ فوزها بلقب رولان جاروس الفرنسية قبل ثلاثة اعوام كما حرك الايطالية جاسمين باوليني من الفوز باللقب ليتكرر نفس سيناريو خسارتها لبطولة فرنسا المفتوحة قبل اقل من شهرين عندما خسرت ايضا المباراة النهائية ايضا امام ايجا سوفيتيك .

الاعبة الايطالية ورغم خسارتها دخلت تاريخ بطولة ويمبلدون بكونها اول ايطالية تبلغ المباراة النهائية لفردي السيدات و ستصل الى المركز الخامس في التصنيف العالمي للاعبات التنس والذي سيصدر نهاية الشهر الحالي وهو انجاز رائع للاعبة الايطالية .

باربورا كاراتشيسكوفا والتي كانت المصنفة الثانية على العالم قبل عامين نجحت في السيطرة على المباراة من بدايتها حيث نجحت في اكتساح منافستها في المجموعة الاولى التي انهتها لمصلحتها 6 / 2 و رغم عودة الاعبة الايطالية في المجموعة الثانية الا ان كاراتشيسكوفا نجحت في انهاء اللقاء بالفوز بالمجموعة الرابعة بعد اثارة كبيرة بنتيجة 6 / 4 .

يذكر ان المباراة النهائية لفردي الرجال ستجمع كل من الاسباني كارلوس الكازار و الصربي نوفاك ديكوفيتش عصر الاحد .