الوكرة القطري يعلن تعاقده مع التونسي عيسى العيدوني

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن نادي الوكرة القطري تعاقده رسميا مع التونسي عيسى العيدوني لاعب فريق يونيون برلين الألماني ، لتدعيم صفوف الفريق بعقد يمتد لمدة أربعة مواسم حتى عام 2028 .

وأكد النادي القطري عبر موقعه الرسمي أن العيدوني قام بتوقيع العقد داخل ملعب الجنوب، بحضور نائب رئيس النادي سلمان بعد الغني بعد اجتيازه الفحص الطبي والاتفاق على كافة التفاصيل المادية ومدة العقد .

وأصبح العيدوني ثالث المحترفين الذين يتعاقد معهم الوكرة هذا الصيف بعد ريكاردو جوميز مهاجم الرأس الأخضر القادم من الشمال القطري بديلا للجزائري محمد بن يطو، والمدافع الدانماركي ألكسندر شولز القادم من أوراو ريد دايموندز الياباني .

وبذلك أكمل الوكرة قائمة المحترفين للموسم الجديد حيث يستمر معه لاعب الوسط المصري حمدي فتحي والأردني الشاب عمر صلاح، والأنجولي جيلسون دالا والمغربي أيوب عسال .

وكان النجم التونسي البالغ من العمر 27 عاما قد وصل إلى الدوحة قبل أربعة أيام من أجل وضع اللمسات الأخيرة على تفاصيل التعاقد ثم خضع للفحوصات الطبية اللازمة في مستشفى الطب الرياضي لجراحة العظام أسبيتار.

وسينتظم اللاعب في التدريبات الجماعية استعدادا للسفر غدا الأحد إلى مدينة ملقة الإسبانية لخوض فعاليات المعسكر الإعدادي للموسم الجديد من دوري نجوم قطر.