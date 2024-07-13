الأهلي يعقد مؤتمرًا صحفيًا لتقديم مدرب رجال اليد

ياسر رشاد - القاهرة - يعقد النادي الأهلي مؤتمرًا صحفيًّا في الثانية عشرة ظهر الإثنين المقبل بمقر الجزيرة، لتقديم الدنماركي ستيفان مادسن المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة اليد رجال إلى وسائل الإعلام.

ووقع مادسن على عقود توليه مهمة تدريب الفريق بداية من الموسم الجديد.

ويملك ستيفان سيرة ذاتية قوية حافلة بالإنجازات مع الأندية والمنتخبات التي تولى تدريبها، ويعد أحد الأسماء الكبيرة في عالم كرة اليد.

وكان المدرب السابق لرجال يد الأهلي ديفيد ديفيز، قد نجح في التتويج بألقاب عديدة خلال تواجده على رأس القيادة الفنية للمارد الأحمر قبل رحيله عن المارد الأحمر، حيث استطاع مجابهة الزمالك والحصول على عدة ألقاب من الفارس الأبيض.