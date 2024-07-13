نهائي يورو 2024.. منتخب انجلترا يتوجه إلى برلين استعدادا لمواجهة إسبانيا (صور)

ياسر رشاد - القاهرة - أختتم منتخب انجلترا مساء اليوم السبت استعدادته لخوض المباراة النهائية لبطولة يورو 2024 في مواجهة المنتخب الاسباني على الملعب الاوليمبي ببرلين مساء الاحد حيث اقام المنتخب الانجليزي تدريبه الاخير بمقر اقامته خلال البطولة تحت قيادة الجهاز الفني لمنتخب الاسود الثلاثة بقيادة جاريث ساوثجيت .

وعقب انتهاء المران توجه الفريق مباشرة الى العاصمة الالمانية برلين حيث ستقام المباراة النهائية على الملعب الاوليمبي ببرلين والذي يتسع الى 70 الف متفرج حيث تم حجز تذاكر المباراة بالكامل من جانب الجماهير الانجليزية والجماهير الاسبانية .

ومن المنتظر ان يعقد جاريث ساوثجيت المدير الفني لمنتخب أنجلترا و هاري كين قائد المنتخب الانجليزي مؤتمرا صحفيا مساء اليوم ( السبت ) في برلين للاجابة حول اخر استعدادات منتخب انجلترا لخوض المباراة النهائية .

منتخب انجلترا يتوجه الى برلين

منتخب أنجلترا الى برلين 1

منتخب أنجلترا الى برلين 2