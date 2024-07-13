أخر تطورات إصابة عمر كمال في الاهلي بعد خروجه من المستشفى

غادر عمر كمال لاعب النادي الاهلي المستشفى بعد ظهر اليوم، وذلك بعد الاطمئنان على حالته الطبية عقب تعرضه لوعكة صحية.

وكان عمر كمال قد تعرض لنزلة معوية شديدة أمس الجمعة، مما أدى إلى مغادرته مقر إقامة الاهلي قبل التوجه لملاقاة بيراميدز في مباراة الدوري الممتاز.

وأوضح أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي، أن حالة عمر كمال باتت مستقرة اليوم، وأنه سيبدأ المشاركة تدريجيًا في التدريبات الجماعية يوم الإثنين المقبل.

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ويستعد الاهلي لمواجهة مودرن سبورت، في تمام الساعة التاسعة مساء الثلاثاء المقبل، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة المؤجلة من الأسبوع السابعة عشرة ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وفاز الاهلي بثلاثية مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن منافسات مؤجلات الجولة الرابعة عشر من الدوري على ملعب استاد القاهرة.

ورفع الاهلي رصيده إلى 60 نقطة في المركز الثاني من جدول ترتيب مسابقة الدوري بينما بيراميدز في المركز الأول برصيد 68 نقطة.